Primavera 1, è Ibra-show nel 5-1 all'Albinoleffe. Cassano segna sotto gli occhi di Mancini
Simone Lorini
Si è giocata nello scorso weekend la decima giornata del campionato Primavera 1, principale riferimento del movimento giovanile italiano, da cui ha pescato anche il ct Roberto Mancini per le sue convocazioni. Il ct ha infatti voluto coinvolgere il gioiellino del Como Cassano, che è andato anche in gol nel successo colto dalla squadra di Falsini al Viola Park di Firenze. 3-2 il finale, che rilancia anche in classifica la squadra comasca. Per i viola ora la vetta della classifica dista 8 punti, col Parma che continua a dettare il passo, forte del 4-1 con cui ha sconfitto il Torino nell'anticipo di venerdì.
Due punti sotto insegue l'Inter, fermato a Bergamo dall'Atalanta, mentre non sbagliano Juve e Milan: tra i rossoneri val la pena sottolineare la doppietta di Vincent Ibrahimovic, centrocampista classe 2008 ai suoi primi gol in stagione dopo un inizio ad andamento lento, con un centinaio di minuti in campo nelle prime 9 giornate. Perde terreno la Roma, fermata a sorpresa dall'Hellas Verona in casa, evidentemente in debito di energie dopo la Youth League.
Venerdì 6 novembre
Parma-Torino 4-1
(2' Avramescu (P), 24' Conzato (T), 62' Ciardi (P), 70' Pajsar (P), 95' Semedo (P))
Sassuolo-Cesena 0-0
Sabato 7 novembre
Atalanta-Inter 1-1
(57' Putsen (I), 66' Perillo (A))
Genoa-Lecce 1-4
(10' Vitale (L), 51' Vitale (L), 67' Perrone (L), 71' Tondi (G), 80' Persano (L))
Juventus-Empoli 2-0
(16' Ceppi (J), 97' Repciuc (J))
Bologna-Monza 3-0
(7' Lo Monaco (B), 26' Negri (B), 32' De Luca (B))
Domenica 8 novembre
Milan-AlbinoLeffe 5-1
(6' Balentien (M), 10' Ibrahimović (M), 32' Gamba (A), 37' Ibrahimović (M), 64' Anastasio (M), 68' Zaramella (M))
Cagliari-Lazio 0-1
(90' Sulejmani (L))
Roma-Hellas Verona 1-1
(12' Arduini (R), 48' Garofalo (V))
Fiorentina-Como 2-3
(17' Campaniello (F), 38' Campaniello (F), 51' Ballone (C), 57' Zamagni (C), 66' Cassano (C))
CLASSIFICA
Parma – 21 punti
Inter – 19
Lazio – 18
Bologna – 18
Roma – 17
Milan – 16
Lecce – 16
Como – 15
Empoli – 15
Cagliari – 14
Fiorentina – 13
Genoa – 13
Juventus – 13
Cesena – 11
Hellas Verona – 10
Torino – 10
Sassuolo – 10
Atalanta – 8
Monza – 6
AlbinoLeffe – 5