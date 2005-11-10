Bologna, oggi allenamento atletico e con partitella. Tre giocatori lavorano in palestra
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 16:00Serie A
autore Dimitri Conti
11.11.2026 16:00Serie A
Allenamento a Casteldebole per la compagine rossoblù, agli ordini di mister Palladino. Ancora non in gruppo De Silvestri, Miranda ed Enem.
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Arrivano aggiornamenti da Casteldebole, dove il Bologna nella giornata di oggi ha proseguito i propri lavori, tornando ad allenarsi.
Partitella mista, in tre in palestra
La squadra rossoblù continua a lavorare in vista della ripresa del campionato, per non perdere la condizione in questa sosta per le nazionali. Nella giornata di oggi, i giocatori degli emiliani agli ordini del tecnico Palladino hanno svolto attivazione atletica e una partitella a ranghi misti insieme alla Primavera. Allenamento in palestra per Lorenzo De Silvestri, Juan Miranda e Jay Enem.
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