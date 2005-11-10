Napoli, che mercato sarà? Manna: "Cifre folli anche per chi ha dimostrato poco"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nel corso della lunga intervista a Radio Kiss Kiss, ha fatto anche una fotografia di quello che sarà il mercato di gennaio del club azzurro: “Con Allegri e con il presidente ci confrontiamo ogni giorno, quindi siamo abbastanza allineati, come lo eravamo anche prima. Il mercato di gennaio presenta sempre qualche complicazione, perché comunque si gioca e non è semplice fare operazioni, come abbiamo visto anche in passato. Sicuramente abbiamo le idee chiare e cercheremo di migliorare, completare e compensare la rosa. Dobbiamo però arrivarci a gennaio: ci sono tante partite e dobbiamo affrontarle nel modo migliore, dando continuità alle prestazioni e ai risultati, così da poter valutare le cose con maggiore lucidità”.

Avete già individuato i ruoli nei quali intervenire?

“Sicuramente abbiamo le idee abbastanza chiare. Poi bisogna vedere come arriveremo a gennaio e quali saranno le opportunità in quel periodo. Fare adesso dei nomi o indicare dei ruoli non mi sembra corretto nei confronti dei giocatori che devono portarci fino a gennaio. Ma certamente sappiamo dove vogliamo intervenire”.

In estate avete provato a realizzare operazioni importanti, come quella per Gabriel Jesus. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione?

“L'anno passato abbiamo speso tanto, forse potevamo spendere meglio. Lo dico anche con autocritica, questo è assodato. Il presidente non si è tirato indietro, non si è mai tirato indietro. Quest'anno abbiamo avuto una politica diversa, che nel periodo estivo è stata un po' di austerity, ma avevamo la necessità di rispettare parametri vitali per noi. Adesso cercheremo di migliorare la squadra per quello che sarà possibile fare. Abbiamo provato a fare delle operazioni, nessuno ci ha vietato di vendere e poi comprare, ma non ci siamo riusciti perché il mercato è stato un po' in stallo. Cercheremo di farlo a gennaio, facendoci trovare pronti”.

Il Napoli dovrà anche abbassare l'età media della rosa. Avete già una strategia per gennaio e per la prossima estate?

“Assolutamente sì, ma le idee chiare le avevamo anche prima. Nell'anno post-scudetto abbiamo fatto dieci-undici acquisti. Se non avessimo avuto le idee chiare, non li avremmo fatti. Poi le operazioni possono riuscire bene o male: c'è chi si inserisce subito, chi ha bisogno di più tempo e chi non riesce a esprimersi. C'è bisogno di intervenire. Il mercato è cambiato molto negli ultimi anni, perché si spendono anche cifre folli per giocatori che hanno fatto vedere ancora poco. Bisogna essere bravi, cercare di arrivare prima degli altri e, perché no, correre anche qualche rischio”.