Under 17 travolgente contro il Lussemburgo: 6-0, in gol anche Sorrentino e Pipitò
Simone Lorini
Inizia decisamente col piede giusto il cammino nel Gruppo 10 del primo turno delle qualificazioni europee della Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, che travolge per 6-0 all’esordio i pari età del Lussemburgo allo Stadio ‘Vahagn Tumasyan’ di Abovyan.
Gli Azzurrini sbloccano il match nel primo tempo grazie al calcio di rigore conquistato dal fantasista della Lazio, Michele Elena, e realizzato dall’attaccante del Milan, Gabriele Borsa, al 10’. Nella ripresa, i ragazzi di Manuel Pasqual raddoppiano al 50’ con il centrocampista del Parma, Roberto Scaglione, per poi allungare sul 4-0 grazie alle reti di Elena al 61’ e Borsa al 63’, che firma la doppietta personale. Nel finale, il centrocampista del Milan, Cristian Sorrentino – subentrato all’82’ –, e l’attaccante della Juventus, Giuseppe Pipitò, in gol rispettivamente all’89’ e al 90’+1, fissano il risultato sul definitivo 6-0.