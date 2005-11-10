L'investitura di Di Canio: "Sarr mi è sempre piaciuto, è scaltro e alla Juventus può fare bene"

Paolo Di Canio, ex attaccante e oggi opinionista televisivo, ha detto la sua sulla prestazione della Juventus di Spalletti a Cagliari durante il consueto approfondimento post partita di Sky Sport. Di seguito la sua analisi.

L'analisi di Di Canio

"Kolo Muani è un giocatore prettamente da ripartenza, ma sa anche collaborare con i compagni. Prima era più difficile perché, come è stato detto giustamente, la densità era enorme e il Cagliari copriva bene anche l'ampiezza. Quando gli esterni della Juventus ricevevano palla, gli avversari erano subito aggressivi e non concedevano tempo e spazio per mettere un pallone comodo e pulito in area di rigore. Nel secondo tempo è stato più facile, ma qualche volta si poteva cercare più velocemente gli esterni, magari saltando un passaggio e rischiando la giocata per essere più rapidi, trovare tempo e spazio per puntare l'uomo nell'uno contro uno e mettere il pallone in area di rigore con i tempi giusti.

In questo momento è difficile, perché la Juventus sta cercando un nuovo equilibrio. Sarr mi piace, mi piaceva già in Inghilterra: è un giocatore che può fare bene in Italia perché è un moto perpetuo, è intelligente, scaltro, sa fare regia, sa imbucare e sa aggredire. Con un giocatore così si potrebbe accelerare queste giocate. Invece, ho visto che ci si basa molto sul gioco corto e sulla sicurezza del possesso, per non dare agli avversari la possibilità di rubare palla e ripartire".