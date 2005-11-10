"De Bruyne? Ho ottimi ricordi, è un top player, un giocatore eccezionale, uno dei più importanti qui al City. Siamo contenti di rivederlo, sarà il benvenuto". Parla così Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli (in programma domani alle 21 all'Etihad Stadium) che vedrà protagonista anche il grande ex di turno. "Kevin è tra i migliori. A livello umano, personale, per la storia di questo club ha alzato tutti i trofei degli ultimi dieci anni. E' molto cortese, una persona perbene, è stato un piacere lavorare con lui".

Come mai il rendimento di De Bruyne in Italia è stato al di sotto delle aspettative? La risposta di Maresca

"Non lo so sinceramente, è già difficile giudicare quando sei dentro, quando sei fuori è ancora peggio. KDB è un ragazzo spettacolare, top, vuole fare bene e vuole lavorare. Se è contento anche fuori dal calcio darà una grossa mano al Napoli".

Doku lo ritrova da avversario

Di De Bruyne, sempre in conferenza stampa, ha parlato anche Jeremy Doku: "Che effetto mi farà ritrovarlo da avversario? Kevin è una persona davvero speciale e un calciatore incredibile. Ho avuto la fortuna di giocare con lui qui al Manchester City e continuo a farlo nella nazionale belga. È un giocatore che riesce ad anticipare le giocate, vede cose che gli altri non riescono nemmeno a immaginare. Siamo tutti molto contenti di rivederlo domani. Nell'ultima partita contro di noi era stato sostituito dopo un'espulsione, quindi non aveva potuto giocare molto. Sono felice di continuare a condividere il campo con lui in nazionale. Naturalmente qui siamo tutti competitivi e vogliamo dare il massimo per vincere, ma è sempre bello rivedere Kevin”.

I numeri di KDB con il Manchester City

In dieci stagioni con il Manchester City (dal 2015 al 2025), De Bruyne ha totalizzato 422 presenze, 108 gol e 177 assist in tutte le competizioni, vincendo 19 trofei, tra cui 6 Premier League e una Champions League. Una vera e propria leggenda dei Citizens.