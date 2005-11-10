Paura Tresoldi: lascia il ritiro della Germania U21 dopo uno scontro con un compagno

Nicolò Tresoldi ci sta abituando a far parlare di sé per i gol, una lingua universale che lui sembra conoscere e maneggiare molto bene, ma questa volta la cronaca racconta di attimi di spavento e preoccupazione attorno alle condizioni del centravanti in forza al Club Brugge, nel ritiro della Germania Under 21.

Scontro tra teste: cos'è successo

Tresoldi nell'allenamento di ieri ha infatti rimediato una contusione alla testa, a seguito di un duro scontro aereo con il compagno di selezione Hendry Blank. I due sono andati a saltare su una palla inattiva, scontrando le rispettive teste e finendo tutti e due fuori gioco, con il difensore che ha accusato una commozione cerebrale in piena regola. Per l'attaccante, 'solo' mal di testa, uno scenario che ha comunque indotto il ct a rinunciarci, restituendoli alle rispettive società.

Le parole del ct Antonio Di Salvo

Ha raccontato tutto Antonio Di Salvo, selezionatore dell'U21 tedesca: "Credo che tra l'altro in quella occasione Nicolò abbia pure segnato. Dopo l'impatto ha sofferto mal di testa, lui e Blank stanno bene per fortuna ma con il trauma cranico non si scherza. Non possono giocare, speriamo che tornino ad essere disponibili con i propri club subito dopo la sosta".