Pioli, il mercato, Mastantuono e non solo. Fiorentina, bilancio in perdita di 136,4 milioni

La Fiorentina chiude il bilancio al giugno 2026 con un dato che non passa inosservato: una perdita di 136,4 milioni di euro, la più alta registrata dall'inizio della gestione Commisso. Per comprendere la portata della cifra, basta considerare che negli anni precedenti il passivo complessivo era rimasto poco al di sotto dei 70 milioni. È necessario, tuttavia, fare una precisazione. Il documento, pur riportando anche gli investimenti sostenuti dalla gestione Paratici nell'ultima sessione estiva, indicati tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, fotografa principalmente i costi della stagione precedente. A pesare sono stati soprattutto gli ingaggi elevati di alcuni componenti della rosa, Kean su tutti, oltre agli oneri legati alla risoluzione del contratto di Stefano Pioli, operazione particolarmente onerosa per le casse viola.

Pioli, multa UEFA e mancati ricavi: le voci che pesano sul bilancio

Tra le uscite straordinarie spicca innanzitutto quella relativa all'ex allenatore Stefano Pioli e al suo staff. La Fiorentina ha sostenuto una spesa lorda di circa 10 milioni di euro per arrivare alla risoluzione dei rispettivi rapporti, una cifra che si avvicina a quanto sarebbe stato necessario corrispondere in caso di mancata interruzione anticipata degli accordi. A questa voce si aggiungono i 6 milioni di euro versati per la sanzione UEFA e i ricavi sfumati a causa del rendimento deludente della squadra nella passata stagione. Il quindicesimo posto in campionato ha comportato minori entrate per 5,7 milioni dai diritti televisivi, mentre la mancata qualificazione alla semifinale di Conference League ha determinato un ulteriore mancato incasso di 3,8 milioni. Un insieme di fattori che ha contribuito ad aggravare una situazione già condizionata dal costo della rosa. Sul fronte degli stipendi, infatti, la spesa è salita a 114,6 milioni di euro, contro gli 80 milioni registrati nel bilancio 2025. A completare il quadro c'è poi il mercato estivo condotto da Fabio Paratici, che merita un'analisi specifica.

Mercato estivo, investiti 127 milioni: ma il costo effettivo è diverso

Considerando il valore complessivo dei cartellini dei giocatori acquistati durante l'estate, l'investimento della Fiorentina raggiunge quota 127 milioni di euro. Un dato importante, che però non coincide necessariamente con l'impatto effettivo dell'operazione sui bilanci del club. Ci sono infatti diversi elementi da prendere in considerazione. Il primo riguarda gli ammortamenti, attraverso i quali il costo dei cartellini viene distribuito lungo la durata dei contratti dei singoli calciatori. A questo si aggiungono le commissioni per gli intermediari, i cui importi saranno più chiari nei prossimi mesi, e i bonus legati ai risultati individuali e di squadra. Alcuni di questi, come nel caso di Atta, possono raggiungere cifre significative, ma verranno contabilizzati nei prossimi esercizi al verificarsi delle condizioni previste. Il passivo da 136,4 milioni rappresenta dunque un primato negativo per l'era Commisso, ma non necessariamente un trend destinato a ripetersi. La riduzione del monte ingaggi e la prospettiva di non dover sostenere ogni anno investimenti sul mercato della stessa portata dell'ultima estate sono elementi che lasciano intravedere un possibile miglioramento. Già dal bilancio 2027, infatti, le perdite potrebbero risultare sensibilmente inferiori.

L'errore su Mastantuono

Da evidenziare anche un errore che per qualche minuto ha mandato in tilt le pagine social dei tifosi della Fiorentina. Al fianco di Franco Mastantuono, infatti, compariva la voce 'prestito con opzione', una formula diversa da quella del prestito secco con cui è stato raccontato l'arrivo dell'argentino dal Real Madrid. Ad interrompere l'euforia generale, però, è stato lo stesso club viola, il quale ha precisato come si sia trattato di un refuso prontamente corretto.

Queste le cifre nel dettaglio degli acquisti estivi:

Acquisti sessione estiva 2026

Nome Società Titolo trasferimento Corrispettivo totale

ATTA Udinese Definitivo 26.343.600

BELDENTI Union Brescia Definitivo 950.000

BETO Everton FC Definitivo 18.461.538

CAMPANIELLO Empoli Temporaneo con opzione 50.000

EGHAREVBA Hellas Verona Definitivo 2.000.000

FORTE Sampdoria Temporaneo con opzione 0

VIERY Gremio Definitivo 15.000.000

DRAGUSIN Tottenham Temporaneo con opzione e obbligo 1.959.842

GNONTO Leeds Temporaneo con opzione e obbligo 1.000.000

JIMENEZ Bournemouth Temporaneo con opzione 0

JOAO MARIO Juventus Temporaneo con opzione 1.755.000

LICZNERSKI Stowarzyszenie Definitivo 80.000

MADDALON Varesina Definitivo 90.000

MASTANTUONO Real Madrid Temporaneo con opzione* 100.000

NJIE Torino Temporaneo con obbligo 4.000.000

OULAI Trabzonspor Definitivo 26.000.000

PELLEGRINO Parma Definitivo 22.100.000

TIMMERMANS Svincolato Definitivo 0

VALDEPENAS Real Madrid Definitivo 8.000.000

*La Fiorentina ha fatto sapere che si tratta di un errore e non c'è nessuna opzione per Mastantuono