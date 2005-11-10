Inter, buone notizie dall'infermeria per Cristian Chivu: Luis Henrique è tornato in gruppo
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 17:45Serie A
autore Niccolò Righi
12.11.2026 17:45Serie A
L'esterno brasiliano ha recuperato dal risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra che lo teneva ai box da fine ottobre.
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Una sosta arrivata nel migliore per l'Inter, che consente ai calciatori di tirare un po' il fiato e a Cristian Chivu di recuperare alcuni acciaccati in vista della ripresa del campionato, che porterà i nerazzurri a giocare alla New Balance Arena contro l'Atalanta nel posticipo della domenica alle ore 20:45.
Luis Henrique in gruppo
Nella giornata odierna il gruppo si è ritrovato ad Appiano Gentile dove ha svolto il consueto allenamento e Cristian Chivu per l'occasione ha potuto recuperare Luis Henrique. L’esterno brasiliano si era fermato a fine ottobre a causa di un risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra, che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane a partire dalla sfida contro la Fiorentina.
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