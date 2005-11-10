Inter, buone notizie dall'infermeria per Cristian Chivu: Luis Henrique è tornato in gruppo

Una sosta arrivata nel migliore per l'Inter, che consente ai calciatori di tirare un po' il fiato e a Cristian Chivu di recuperare alcuni acciaccati in vista della ripresa del campionato, che porterà i nerazzurri a giocare alla New Balance Arena contro l'Atalanta nel posticipo della domenica alle ore 20:45.

Luis Henrique in gruppo

Nella giornata odierna il gruppo si è ritrovato ad Appiano Gentile dove ha svolto il consueto allenamento e Cristian Chivu per l'occasione ha potuto recuperare Luis Henrique. L’esterno brasiliano si era fermato a fine ottobre a causa di un risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra, che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane a partire dalla sfida contro la Fiorentina.