Castagnini: "A Lucca cucinavo gli spaghetti. Il Napoli lo aiuti, è un giocatore di grande livello"

Uno dei padri calcistici di Lorenzo Lucca è Renzo Castagnini. Il direttore sportivo del Frosinone lo ha avuto durante la sua parentesi al Palermo e, nel corso dell'intervista rilasciata a TMW, ha parlato dell'attaccante del Napoli: "La sua è una storia da raccontare. Ero al mercato, dissi al presidente (del Palermo, ndr) che non avevo mai fatto la Serie D e di chiamarmi nel caso fossero saliti in Serie C. Lucca era al Torino, Bava (al tempo responsabile delle giovanili del Torino, ndr) mi disse che non lo voleva dare. Al mercato esco fuori a fumarmi una sigaretta, lo incontro e mi dice che lo potevo prendere perché non avrebbe rinnovato il contratto. Io non ci credevo, non dissi niente a nessuno perché volevano una punta di nome. Ho ricevuto critiche, mi hanno detto di tutto... In D ha giocato poco, abbiamo vinto il campionato, dissi al procuratore che in C lo avremmo tenuto. Fino a novembre non ha giocato, io lo invitavo a casa, gli facevo gli spaghetti, sentivo che potesse fare qualcosa di importante questo giocatore. Contro il Bari andai in panchina, stavamo perdendo e dissi al mister di buttarlo dentro. Lui entrò e fece un gol incredibile e da lì è partito".

Il consiglio

Castagnini spiega poi cosa farebbe per far svoltare il classe 2000: "È un ragazzo particolare, serio, ma negli ultimi anni ho imparato che i giocatori vanno aiutati. Li devi bastonare, ma in questo momento va aiutato e sicuramente a Napoli lo faranno, non devo dirglielo io. Nonostante non stia facendo bene, per me è un giocatore di grande livello".

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