Milanese sull'Italia: "Serve pazienza, non siamo più ai livelli di Francia e Spagna"

Intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, Mauro Milanese ha parlato anche dell'Italia di Roberto Mancini che questa sera affronterà la Francia a San Siro in Nations League:

"Penso che dovremo puntare soprattutto sull'orgoglio, perché la Francia è favorita. Bisogna però essere cauti e guardare al percorso, non soltanto al risultato della prossima partita. Non siamo più ai livelli di Francia e Spagna. Abbiamo una grande storia, quattro Mondiali vinti e piazze importanti, ma negli ultimi vent'anni abbiamo raccolto poco. Sono lontani i tempi in cui Juventus e Milan si giocavano le finali di Champions League, anche con due squadre italiane protagoniste.

Dobbiamo ripartire, far crescere i giovani e sperare che emergano nuovi talenti capaci di diventare determinanti. Al momento non abbiamo ancora un Yamal, un Haaland o un Kane. Dobbiamo metterci in testa che serve un percorso e avere pazienza, in uno sport in cui spesso la pazienza manca. Gli italiani hanno sofferto molto per le mancate qualificazioni agli ultimi Mondiali e tutti vorremmo un riscatto immediato. Ma, oltre al cuore, dobbiamo usare anche la testa".