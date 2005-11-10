Mancini elogia Frattesi: "In questo momento è uno dei migliori per rendimento"

"Frattesi sta giocando con continuità alla Lazio, quindi ha trovato probabilmente la sua identità. Sta bene, gioca, è tranquillo. In questo momento sicuramente è uno dei migliori per rendimento". A poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Francia di Nations League, in programma stasera, il ct Roberto Mancini parla alla Rai soffermandosi su alcuni convocati azzurri.

Punterà ancora sui fratelli Esposito? "Tutti e due devono crescere, perché comunque Pio è più giovane, quindi può crescere molto e migliorare. Secondo me ha dei margini enormi di miglioramento. Seba è un giocatore un po' diverso. Ha fatto bene quando è entrato, ma può dare molto di più".

Questa la probabile formazione dell'Italia, schierata col 4-3-3: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.

Gli undici probabili della Francia, sempre schierata in campo col 4-3-3: Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Diouf; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.