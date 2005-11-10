Bucchioni: "Napoli a fine ciclo. Ma non solo la squadra ma anche ADL"

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha parlato del Napoli: "Siamo a fine ciclo, dovevi affrontare la situazione prima. E' stato preso Allegri per rivitalizzare un gruppo, che però non ha fatto nulla. Sono giocatori che non possono essere più motivati, hanno già dato. E a questo punto che fai a gennaio? Ai nomi che ci sono non corrisponde la realtà. Conte aveva capito tutto, ci sono giocatori spremuti che non hanno più voglia. ADL deve decidere se puntellare la squadra, prendendo 2-3 punti, o fare altro".

Cosa accadrà?

"Ci sono dei segnali chiari di ADL, siamo a fine ciclo della squadra e anche suo. Ha capito che serve una ripartenza con tanti soldi. Come fai ad aggiustare la squadra ora, con una squadra divisa e un Allegri che viene da due esoneri? Un allenatore così non andava preso, è in confusione. De Laurentiis sta cercando o di vendere la società o qualche inserimento in società".