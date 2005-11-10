Venezia, Davide Nicola ha firmato: a breve l'annuncio, i dettagli sul contratto

Nessun dubbio in casa del Venezia: Davide Nicola ha firmato il contratto che lo legherà al suo nuovo club, dopo aver rescisso con la Cremonese. A breve arriverà l'annuncio del club lagunare. Questa mattina Nicola aveva perfezionato l'addio al club grigiorosso, per poi recarsi in sede del Venezia per firmare, visto che l'intesa è stata una formalità e già c'era un accordo verbale.

Firma fino al 2028 per lui: contratto dunque che manda un messaggio di fiducia al tecnico e comprende già anche la prossima stagione.

Il nuovo allenatore avrà un'altra impresa delle sue da dover centrare: il Venezia ha vissuto un inizio di stagione tremendo a livello di risultati, con sei sconfitte consecutive raccolte solo in campionato - sette, considerando la Coppa Italia - ed un calendario che ancora è durissimo. L'esordio di Nicola sulla panchina del Venezia avverrà dunque sabato, al Penzo, contro il Napoli di Max Allegri.