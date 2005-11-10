Juventus, Conceicao: "Dobbiamo fare meglio per vincere le partite"

18:35 Francisco Conceicao, centrocampista della Juventus, presenta Celta Vigo-Juventus, gara valida per la seconda giornata di Europa League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del centrocampista bianconero in diretta.

Cosa vi siete detti dopo la sfida di Cagliari?

"Si anch'io difendo la prestazione perché abbiamo fatto una prestazione di livello ma i dettagli fanno la differenza. Noi dobbiamo fare meglio per vincere le partite".

Quanto ti manca per diventare al top?

"Fa parte dell'evoluzione di un giocatore e io voglio sempre migliorare per aiutare la squadra".

Quanto è importante l'Europa League?

"È una competizione dove vogliamo fare molto bene. Giochiamo contro squadre diverse dalla serie A e il Celta lo scorso anno ha fatto molto bene. Noi dobbiamo essere preparati per fare bene".

Ti piacerebbe rimanere qua tanti anni?

"Io mi sento molto bene qua e ho la fiducia del mister, dei direttore e di tutti. L'esigenza alla Juventus é alta e dobbiamo migliorare i dettagli per raggiungere gli obiettivi".

Come vivi il paragone con Salah?

"Io imparo da tanti giocatore e Salah é una leggenda del calcio. Io devo migliorare ancora e so di avere le qualità per diventare ancora più forte"