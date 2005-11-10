Che perla di Diao, che poi si fa male. E il Feyenoord pareggia subito: 1-1 al 20'
autore
Daniele Najjar
Daniele Najjar
Oggi alle 19:10Serie A
autore Daniele Najjar
14.10.2026 19:10Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Segui qui la diretta testuale di Feyenoord-Como su TMW
Il Como passa in vantaggio al 18': passaggio in verticale sulla fascia destra di Ramon per Diao, che brucia in velocità un avversario lasciandolo a terra e poi batte Ernst. Dopo un minuto però il Feyenoord pareggia: Perrone si fa saltare al limite, Zechiel è bravissimo a trovare l'angolino. 1-1 al De Kuip. E Diao si ferma: problemi muscolari, al 23' entra al suo posto Jesus Rodriguez.
Altre notizie Serie A
Oggi
19:45 Serie A
L'unico indizio di formazione dato da Amorim per Salisburgo-Milan: "Titolare Pavlovic"
19:38 Serie A
Juve, Spalletti: "In Europa League per arrivare in fondo. Inter e Napoli? Si esagera..."
19:37 Serie A
Il Como parte forte, ma viene ripreso dal Feyenoord: 1-1 al 45'. Diao segna e si ferma
19:22 Serie A
David Luiz: "Che tristezza l'addio di Sarri al Chelsea, ma capisco: la Juve per un italiano..."
19:18 Serie ALive TMW
Live TMWJuventus, Spalletti: "Dobbiamo pretendere di essere una squadra di livello"