Che perla di Diao, che poi si fa male. E il Feyenoord pareggia subito: 1-1 al 20'

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Il Como passa in vantaggio al 18': passaggio in verticale sulla fascia destra di Ramon per Diao, che brucia in velocità un avversario lasciandolo a terra e poi batte Ernst. Dopo un minuto però il Feyenoord pareggia: Perrone si fa saltare al limite, Zechiel è bravissimo a trovare l'angolino. 1-1 al De Kuip. E Diao si ferma: problemi muscolari, al 23' entra al suo posto Jesus Rodriguez.