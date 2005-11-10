Atalanta, a breve la conferenza di Carnesecchi pre Hapoel Tel-Aviv

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Atalanta, a breve la conferenza di Carnesecchi pre Hapoel Tel-AvivLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
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ieri alle 14:10Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
12.10.2026 14:10Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta in vista della gara di UEFA Conference League contro il Pafos
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14:10 –Marco Carnesecchi presenta così la gara valida per la prima giornata di UEFA Conference League in programma domani contro il Pafos. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 14:30.
Fonte: Inviato da Zingonia
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