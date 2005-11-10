Juventus, Spalletti: "Dobbiamo pretendere di essere una squadra di livello"

18:38 - Luciano Spalletti presenta Celta Vigo-Juventus, gara valida per la seconda giornata di Europa League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Quanto può aiutare questa competizione?

Questa competizione ci dà la possibilità di allargare la nostra conoscenza della rosa. Qualche calciatore nuovo dall’ultima formazione devo farlo giocare, devo recuperare qualcuno a due giorni dalla partita successiva. Questa competizione può farci crescere, fare nuove conoscenze e lavorare in maniera profonda sulla rosa, facendo un percorso differente a livello europeo per prenderci qualità e caratteristiche. La affrontiamo come qualsiasi cosa, essendo chi siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile. Questo non ci crea tensioni, problemi. Questa competizione è una Champions 2, ci sono squadre che han perso di poco la qualificazione. Hanno potenziale, rosa, come quella di domani sera. A Giraldez, che è molto giovane, voglio fare i complimenti: sa mettere in campo una squadra con qualità, esperienza. Loro sanno benissimo stare in campo in entrambe le fasi. Non ci sarà la possibilità di concedere dentro la partita momenti dove ci facciamo trovare più deboli altrimenti li sfrutterebbero. Bisogna essere di livello, dobbiamo pretendere per quello che siamo, per chi è nel nostro club essere una squadra di livello

Farà tanti cambi?

"È fondamentale dover cambiare perché noi abbiamo una rosa forte. Gatti merita di giocare per quanto fatto vedere nello spazio che gli è stato dato. Woltemade domani sera sarà usato perché è una cosa regolare. È corretto fare così e ne abbiamo bisogno per far rifiatare la squadra. Non è solo una settimana da 3 partite, ma l’addizione di un periodo. Come fai ad arrivare in fondo? C’è accumulo di roba sui muscoli".

Quale dettaglio della squadra vorresti migliorare?

"Non siamo abbastanza feroci quando la partita ci mette davanti all’occasione che può far cambiare tutto. Quando arriva quell’attimo non dobbiamo indugiare, dobbiamo pretendere la soluzione. In questi attimi si andrà a portare a casa molti risultati delle partite. In quella situazione lì non siamo abbastanza avvelenati".

Come si allena l'essere feroci?

"Dopo una partita, il giorno dopo si fanno analisi e riassunti per parlare in modo corretto di ciò che è avvenuto e cosa vogliamo andare a prendere. Si preparano cose da dire ed è anche alla base del lavoro settimanale. Poi si mettono quelle cose lì in allenamento. Poi vanno ad aiutare nell’apprendimento, vanno a suonare la campanella della sveglia in questa cosa qui. La partita ha raccontato questo, ciò di cui andiamo a parlare dice questo. Poi c’è un confronto dove i nostri giocatori dicono la loro impressione, come essere aperti a imparare sempre tutto da tutti. Quello fa la differenza. Chi smette di imparare si ripete e fa le stesse cose, chi invece mette qualcosa in più e va a esplorare qualcosa di nuovo lo fa crescere".

Quanto le manca arrivare fino in fondo in una Coppa?

"Mi manca quello e anche altre cose perciò sono diverse le cose che voglio andare a prendermi. Sono fatto un po’ così, devo andare a difendere ciò che portiamo avanti e dobbiamo riconoscere situazioni nuove e tentare per l’importanza della maglia che indossiamo di misurarsi contro squadra che hanno la nostra stessa storia. Farò di tutto per questo di arrivare più in fondo possibile. Indirizzeremo l’intensità e l’efficacia della squadra verso gli obiettivi finali, noi bisogna giocare a carte scoperte per vincere le partite e arrivare in fondo a questa competizione. Non dobbiamo poi fare confusione, dobbiamo essere bravi a gestire le fatiche di questi risultati".

Possiamo aspettarci qualche variazione tattica?

"Variazioni sono quelle lì. Noi dobbiamo saper individuare i momenti della partita e se non rimani in equilibrio diventa difficile. Noi abbiamo bisogno di diventare una squadra solida. Sono le squadre forti mentalmente che fanno squadra. Giocata importante, poi momento di smarrimento: questo vuol dire mettere a disposizione degli avversari momenti da sfruttare per farci male. Bisogna essere quadrati, solidi, se no ti perdi dentro la partita e lasci spazi che gli altri possono andare ad usare per colpirti. Dobbiamo essere sempre più squadra solida che concede sempre meno di lunghezza di squadra, che interpreta tutto allo stesso modo. Linea di difesa con piedi sulla metà campo. Sono cose che vanno vissute nella partita, non dietro una scrivania. Te ne devi accorgere quando succede. Questa relazione di squadra va sempre tenuta".

Woltemade può fare il centravanti?

"Secondo me può fare il centravanti con delle attitudine di manovra. Può creare dello spazio che poi va attaccare".

Domani difesa a 3 o 4?

"Loro sono squadra organizzata nelle due fasi e ti permettono di agganciare il tuo riferimento se vorrai andare a prenderli forte. Quando avranno palla loro saremo costretti a comportarci in un certo modo e quando avremo palla noi noi creeremo improvvisazioni per non dare troppi riferimenti codificabili. Loro sono esperti, ci sarà bisogno di essere costanti, continui dentro la partita. Sulla squalifica? La accetto, hanno deciso così. Se si è data quell’impressione alla loro interpretazione va bene. Io non ho fatto niente, niente, niente, niente. Chi ha parlato di schiaffo ha detto una cosa falsissima. Poi è tutto molto semplice: vi ringrazio di avermi governato in questi 2 giorni qui perché mi nutro di queste situazioni così. Quando suona la campanellina della battaglia io entro in modalità battaglia. Serve a dare efficacia, voglio trasferirla alla squadra, che poi deve essere pronta a pretendere rispetto per la storia che dobbiamo andare a vivere insieme. La squadra saprà come comportarsi in campo anche senza di me in panchina, abbiamo calciatori che sanno molto dello sviluppo della partita. Poi i miei collaboratori sono assolutamente del mio livello. Sicuramente faranno meglio di me".

Quanto sono negativi i segnali che arrivano dalla Champions?

"Quello che è successo ieri sera è una cosa che può accadere e fa parte dell'analisi di cui abbiamo parlato prima. Dalle interviste mi è sembrato tutto un po' esagerato, mantenere il livello di squadra sempre compatto, unito, sapendo gestire mentalmente il ritmo della gara tutti insieme. Ma si sono giocate solo due partite di Champions, quanto venuto fuori oggi mi sembra tutto esagerato. È una partita, un episodio, fare subito calcoli di fine competizione…Sono sicuro che squadre come Inter e Napoli sapranno trovare contromisure per qualificarsi. Poi le stesse difficoltà che han trovato loro ieri sono le stesse che potremo trovare domani".

Eravate interessati a Mingueza?

"I nostri i direttori hanno sondato il mercato in lungo e largo. Probabilmente c'è stato qualcosa di vero su Mingueza. Nel Celta ci sono diversi giocatori che possiamo giocare nel calcio Europeo".

Cosa ti piace del Celta?

"È una squadra che ha questa qualità di saper stare in campo. È difficilmente squilibrata nelle fasi di gioco. Loro sono quasi sempre in preventiva e ogni tanto spezzano in due la squadra con quelli che pensano a difendere e quelli che vanno ad attaccare. Giraldez é sicuramente un allenatore bravo ed emergente. È giovane perché ha quasi l'età di mio figlio e si vede che ha le qualità per allenare una squadra di livello importante"