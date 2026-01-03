Carnesecchi pronto ad accogliere Gasperini: "Ci ha dato tanto. Speriamo di abbracciarci"

Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. Inevitabile la domanda su Gian Piero Gasperini, che torna a Bergamo per la prima volta da avversario dopo 9 anni alla guida degli orobici. Quanto ha dato il tecnico alla Dea?

"Tanto. Il mister ha fatto qualcosa di fantastico qui a Bergamo e siamo felici di accoglierlo. Speriamo di darci un abbraccio a fine partita. Stasera per noi è un'occasione, una partita molto importante con la possibilità di riagganciarci in alto. Sarà una battaglia".