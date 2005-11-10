Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la scelta del Napoli di annullare all’improvviso e con i giornalisti già presenti in sala stampa la conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro la Lazio. Erano le 15.15 dello scorso 7 novembre, col tecnico livornese che nel giro di pochi minuti avrebbe dovuto incontrare i giornalisti alla viglia del match. Niente da fare invece, con l’annullamento voluto dal presidente De Laurentiis per isolare la squadra in un momento delicato come è quello del ritiro. Anche perché Allegri difficilmente ama sottrarsi al confronto con la stampa, storicamente.

La scelta del Napoli

In queste ore il Napoli, onde evitare figuracce come quella e per non riproporre una mancanza di rispetto verso i cronisti che abitualmente seguono le vicende azzurre, ha messo le mani avanti e fatto sapere che i tesserati azzurri parleranno in conferenza stampa solo in occasione delle gare di Champions League, come da obblighi UEFA, e nei post partita di Serie A. Le conferenze stampa della vigilia, invece, saranno fatte solo in determinati momenti a totale discrezione del club.

Allegri era pronto a parlare anche il 7 novembre

Una scelta che da una parte eviterà fastidiosi disguidi come quello dello scorso 7 novembre, in fondo anche altre società come l’Inter nell’era Simone Inzaghi avevano adottato questa strategia comunicativa. Dall’altra però evidenzia la scarsa voglia di far conoscere stati d’animo e dinamiche interne al gruppo squadra e alla società, il tutto penalizzando quei tifosi che aspettano di capire concetti e notizie della settimana. Al netto dell’Inter inzaghiana sono poche le squadre che adottano certi modi di fare comunicazione. Una situazione probabilmente viziata dai tanti bassi e pochi alti di questo avvio di stagione, che sarà quindi valutata di volta in volta dall'ufficio stampa del Napoli e, ovviamente, dal presidente Aurelio De Laurentiis.