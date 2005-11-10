Brutte notizie per Max Allegri, il suo Napoli continua a perdere pezzi. Stavolta è il turno di Alex Meret: il portiere, ha fatto sapere il club azzurro, è rimasto vittima di una frattura lombare ed ha già cominciato nella riablitazione.

Ha subito il colpo in allenamento

A dare comunicazione, lo stesso club azzurro: "Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Rientrati i nazionali a Castel Volturno

Nella nota è poi contenuto anche un generico report sulla seduta odierna di allenamento: "Gli azzurri si sono allenati in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 20:45 contro il Torino al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le nazionali".