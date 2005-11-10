Antonio Conte, ex allenatore del Napoli, ha raccontato il suo rapporto con Romelu Lukaku ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Lukaku non era abituato a giocare spalle alla porta, quindi aveva una sola fase: quella della ripartenza. Per le caratteristiche che aveva, doveva diventare un calciatore completo. Mi ricordo i primi tempi veniva e diceva: 'Mister, io non sono molto portato a fare questa situazione in area, tenere palla, io devo attaccare la porta'. E io gli dissi che doveva diventare completo".

"Gli sparavamo palloni forti addosso e lui doveva stopparli"

Il racconto prosegue con la spiegazione di come lui e il suo staff lo abbiano migliorato dal punto di vista tecnico: "Con me c'era Vanoli nello staff e noi a fine allenamento, con una sagoma di gomma piuma, e con lo spara-palloni gli sparavamo i palloni forti, lui doveva stopparli, con Vanoli che gli andava forte da dietro con una sagoma altrimenti si faceva male. E Lukaku è diventato Lukaku per quello. Ha gamba, forza, velocità. Se te lo porti in area ti porti il gol in casa".