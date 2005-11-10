Castillejo verso il derby: "Vince il Milan 2-1 con gol di Gonçalo Ramos e del mio amico Musah"

Nel giorno del derby tra Milan e Inter, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l'ex esterno rossonero fresco di ritiro dal calcio Samu Castillejo, che ha detto come viveva lui le ore che precedevano la sfida: "Il derby è sempre una partita speciale, non guarda in faccia la classifica, i punti, si pensa solo alla partita e non si vede l'ora di giocare".

Che atteggiamento serve per giocare una partita come questa?

"E' una partita che si vive già dai primi giorni della settimana, abbiamo visto tanti derby in cui il Milan arrivava meglio e poi non vinceva e viceversa. Non è mai semplice giocarlo, conta molto l'atmosfera".

Come finisce stasera il derby tra Milan e Inter?

"Ovviamente spero che vinca il Milan, pronostico un 2-1 con gol di Goncalo Ramos. Non ha iniziato bene ma è un attaccante molto forte. Poi dico il mio amico Musah, con cui ho giocato insieme al Valencia".