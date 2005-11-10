Zamorano sul nuovo stadio di Milan e Inter: "San Siro pezzo di cuore, ma il mondo va avanti"
Giacomo Iacobellis
L'ex attaccante nerazzurro Ivan Zamorano, nel corso dell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua anche sulla futura casa di Inter e Milan. Di seguito le sue parole in merito al nuovo San Siro.
Zamorano approva il nuovo stadio di Milan e Inter
"Il Meazza è un pezzo di cuore, per me ha un significato enorme, però il mondo va avanti e non c’è niente di male a evolversi: c’è bisogno di strutture così per crescere. Al momento, l’unico augurio da fare è che il nuovo San Siro possa presto raccontare la stessa grandezza del predecessore", le sue dichiarazioni sullo stadio.
Zamorano fa un bilancio sull'avvio stagionale dei nerazzurri
Il cileno ha poi commentato anche l'evoluzione della squadra di Chivu: "Rispetto all’anno scorso la squadra è effettivamente più offensiva: ha il miglior attacco, ma subisce anche qualche gol di troppo. Quando decidi di aggredire in maniera così intensa, però, è normale concedere qualcosa in alcuni momenti della partita. Eppure, nelle ultime partite ho iniziato a vedere qualcosa di diverso... La squadra è sempre più solida. Ad esempio, mi ha molto colpito la vittoria con la Fiorentina", ha concluso.