Zamorano sul nuovo stadio di Milan e Inter: "San Siro pezzo di cuore, ma il mondo va avanti"

L'ex attaccante nerazzurro Ivan Zamorano, nel corso dell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua anche sulla futura casa di Inter e Milan. Di seguito le sue parole in merito al nuovo San Siro.

Zamorano approva il nuovo stadio di Milan e Inter

"Il Meazza è un pezzo di cuore, per me ha un signi­fi­cato enorme, però il mondo va avanti e non c’è niente di male a evol­versi: c’è biso­gno di strut­ture così per cre­scere. Al momento, l’unico augu­rio da fare è che il nuovo San Siro possa pre­sto rac­con­tare la stessa gran­dezza del pre­de­ces­sore", le sue dichiarazioni sullo stadio.

Zamorano fa un bilancio sull'avvio stagionale dei nerazzurri

Il cileno ha poi commentato anche l'evoluzione della squadra di Chivu: "Rispetto all’anno scorso la squa­dra è effet­ti­va­mente più offen­siva: ha il miglior attacco, ma subi­sce anche qual­che gol di troppo. Quando decidi di aggre­dire in maniera così intensa, però, è nor­male con­ce­dere qual­cosa in alcuni momenti della par­tita. Eppure, nelle ultime par­tite ho ini­ziato a vedere qual­cosa di diverso... La squa­dra è sem­pre più solida. Ad esem­pio, mi ha molto col­pito la vit­to­ria con la Fiorentina", ha concluso.