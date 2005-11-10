Foster, l'architetto del nuovo San Siro: "Il Generali Stadium sarà monumentale"

Stasera il derby di Milano, uno degli ultimi che sarà giocato a San Siro: in questi giorni Inter e Milan hanno svelato il Generali Stadium, il nuovo impianto destinato a prendere il posto del Meazza nell’area di San Siro. Il progetto porta la firma di Foster + Partners e MANICA, guidati da Lord Norman Foster e David Manica.

Le parole dell'architetto del nuovo Generali Stadium

Proprio Norman Foster, architetto di 91 anni, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport di alcuni dettagli del progetto: "La struttura a X in cemento? Questa struttura ha il pregio di essere efficiente, visivamente soddisfacente" - ha spiegato - "il porticato ha grandi aperture, rientra nella tradizione dei portici e credo che nel subconscio sia stata ispirata da alcune opere di Pier Luigi Nervi. Funziona come supporto ai corridoi e al tetto, dà carattere e identità", le sue parole.

Poi ha fatto notare: "Questo rende lo stadio diverso dagli altri. Se considero questo progetto come uno dei suoi migliori di sempre? Sì, è difficile rispondere ma credo sia uno stadio emblematico della mia carriera. Due aggettivi per descriverlo? Monumentale e milanese". E su San Siro: "Invece di cercare di incorporare nel nuovo stadio qualche elemento della memoria del vecchio, vorrei che potessimo dimostrare la possibilità di conservarne una parte molto più consistente, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’intera area".