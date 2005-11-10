Lazio, amichevole a Formello per dare minuti a Rovella e Marusic: Gattuso li vuole a Napoli

Nessun dubbio in casa Lazio in vista della sfida di domani contro il Cagliari: Oliver Provstgaard è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa, probabilmente al fianco di Sutalo, con Doekhi destinato inizialmente alla panchina. Il danese ha usufruito di un turno di riposo contro il Sassuolo, dopo aver accumulato 735 minuti con la maglia biancoceleste e altri 360 con la propria nazionale. Una pausa necessaria per un giocatore diventato ormai fondamentale negli equilibri di Gattuso.

Garanzia per Gattuso

Provstgaard è l'unico vero titolare inamovibile tra i quattro centrali a disposizione del tecnico. Oltre alle qualità nel gioco aereo, il classe 2003 sta mostrando progressi importanti anche nella gestione del pallone e nella costruzione dal basso. Sempre più frequenti le sue verticalizzazioni dopo gli anticipi sugli attaccanti avversari, un segnale di crescita tecnica e personalità. Gattuso si fida ciecamente di lui, tanto da averlo soprannominato 'Iron Man'. Dopo il riposo di Reggio Emilia, il danese è pronto a tornare protagonista, con l'obiettivo di contribuire anche a un'altra porta inviolata.

Lunedì amichevole a Formello

Contro il Cagliari non ci saranno ancora Rovella e Marusic, che hanno ripreso parzialmente a lavorare con il gruppo ma non verranno convocati. Assente anche Gudmundsson, il cui rientro è previsto dopo la sosta, probabilmente a dicembre. L'obiettivo per i primi due è tornare almeno tra i convocati contro il Napoli, domenica 8 novembre. Per accelerare il recupero e valutare le condizioni dei giocatori meno impiegati, Gattuso ha programmato per lunedì un'amichevole in famiglia a Formello, coinvolgendo anche alcuni giovani. L'infermeria potrebbe finalmente iniziare a svuotarsi, ma la prudenza resterà fondamentale.