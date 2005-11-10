Kaka entra nella Hall of Fame del Milan: il brasiliano verrà omaggiato a San Siro prima del derby
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 12:38Serie A
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31.10.2026 12:38Serie A
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Cresce l'attesa a Milano per il derby di questa sera, con Milan e Inter che si sfideranno a San Siro alle ore 20.45. Prima del fischio d'inizio di sarà un momento speciale per Ricardo Kaka, ex attaccante dei rossoneri che verrà premiato di fronte ai suoi ex tifosi che hanno vissuto grazie a lui momenti indimenticabili dal 2003 al 2009 e poi nella stagione 2013/2014.
Kaka nella Hall of Fame del Milan
Il brasiliano, prima del derby, verrà premiato e il suo nome entrerà nella Hall of Fame del club. Un riconoscimento che lo stesso Kaka condividerà con campioni del passato come Franco Baresi, Filippo Inzaghi, Andrij Shevchenko, Marco Van Basten, Ruud Gullit e Carlo Ancelotti.
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