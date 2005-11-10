Castrovilli si racconta: "Ho sbagliato procuratore, mi ha fatto promesse che non ha mantenuto"

L'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, oggi svincolato, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Mi sto allenando col Figline e c'è tanta voglia di ripartire. Ho commesso delle scelte sbagliate e ora sono pronto per mettermi in mostra. Ho sbagliato procuratore a inizio calciomercato, mi sono state fatte delle promesse che non sono state mantenute. Non sono più come quello di una volta, adesso sono come una scommessa. A gennaio spero di trovare una sistemazione"

Sul mancato rinnovo coi viola: "Io avrei finito la carriera a Firenze, sul rinnovo non era questione di soldi ma si è bloccato tutto sulla firma. Poi stavo andando in Inghilterra e non passai le visite mediche. Non voglio dire cosa è successo per rispetto della Fiorentina. Mi rimane tanto rammarico. Nel 2024, dopo la scadenza del contratto, non c'era possibilità di continuare a Firenze".

Sulla Fiorentina di oggi: "Mi piace tanto Mastantuono e il rientro di Atta darà una grande mano. Poi Pedro Goncalves e Fagioli hanno una qualità assurda".