Frenato dagli infortuni, Castrovilli ora è pronto per ripartire. A 29 anni non è troppo tardi

Gaetano Castrovilli si è lesionato il legamento crociato anteriore, il legamento collaterale mediale e il menisco esterno del ginocchio sinistro nel 2022, ormai più di 4 anni fa, e da lì non è più stato lo stesso. Si è operato, ha lottato, ha recuperato e nell'estate 2023, poco dopo aver fallito le visite mediche per il trasferimento dalla Fiorentina al Bournemouth, è finito nuovamente sotto i ferri nel 2023 per un'insufficienza del legamento crociato anteriore, che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione.

Le parentesi con Lazio, Monza, Bari e Cesena, quest'ultima terminata proprio a giugno scorso, non sono state così esaltanti, ma il classe '97 ha visto di peggio e non si è scoraggiato, continuando a lavorare in silenzio, pronto a cogliere un'opportunità che ancora non si è presentata.

La voglia non manca

Castrovilli ha recentemente raccontato di essersi affidato alle persone sbagliate, di aver ripreso ad allenarsi con il Figline, squadra che milita nel campionato toscano di Eccellenza, e di avere il desiderio di ripartire, conscio di essere una scommessa. Gli infortuni lo hanno segnato nel corpo e nella mente, ma a 29 anni non è troppo tardi per rimettersi in gioco ed è ciò per cui sta tenendosi in forma. In Serie B uno con le sue qualità è un lusso, resta solo da capire quale sia la sua tenuta fisica.