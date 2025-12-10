Live TMW Roma, Hermoso: "Non ho chiarito con Folorunsho, la Lega deve spiegare"

Archiviata la delusione in campionato contro il Cagliari, per la Roma è tempo di tornare a concentrarsi sull’Europa League: domani alle 21:00, i giallorossi saranno ospiti del Celtic per la sesta giornata della League Phase. Alle 18.30 odierne, Mario Hermoso presenterà il match in conferenza stampa presso l’apposita sala del Celtic Park al fianco del mister Gian Piero Gasperini. Diretta testuale a TMW.

L'episodio con Folorunsho l'hai chiarito?

"No, non ho parlato con lui: è un tema delicato, non devo spiegare io il fatto. Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega fino a che punto accettare alcuni commenti".

Ti sei mai sentito fuori da questo progetto?

"Quando sono arrivato era un momento difficile per il club. A gennaio sono andato al Leverkusen e mi sono risentito importante fino all'infortunio. Chiaro è che in estate era difficile pensare alla permanenza, ma grazie al mister a cui avevo chiesto la possibilità di fare un precampionato normale, mi ha dato questa possibilità e mi avrebbe giudicato solo sul lavoro. Gliene sono grato, mi ha dato la possibilità di lavorare al meglio: siamo persone simili. Spero di potr continuare questo rapporto al lungo".