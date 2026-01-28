Live TMW Champions, la classifica minuto per minuto: gol di Kolo Muani, messaggio di mercato

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Arsenal 24 (+20)

2. Bayern 19 (+13)

3. Liverpool 18 (+8)

4. Tottenham 17 (+9)

5. Manchester City 16 (+6)

6. Real Madrid 15 (+10)

7. PSG 14 (+10)

8. Newcastle 14 (+10)

AI PLAYOFF

9. Atl. Madrid 14 (+3)

10. Atalanta 14 (+1)

11. Inter 13 (+6)

12. Chelsea 13 (+5)

13. Barcellona 13 (+4)

14. Sporting 13 (+4)

15. Juventus 13 (+4)

16. Dortmund 12 (+4)

17. Leverkusen 12 (-2)

18. Ath. Bilbao 11 (-3)

19. Napoli 11 (-4)

20. FC Copenhagen 11 (-5)

21. Galatasaray 10 (-2)

22. Club Brugge 10 (-3)

23. Qarabag 10 (-4)

24. Monaco 10 (-6)

ELIMINATE

25. PSV 9 (+1)

26. Marsiglia 9 (-2)

27. Benfica 9 (-3)

28. Olympiakos 9 (-5)

29. Bodo/Glimt 7 (-2)

30. Pafos 7 (-6)

31. Royale Union SG 7 (-10)

32. Ajax 7 (-12)

33. Francoforte 4 (-10)

34. Slavia Praga 4 (-11)

35. Villarreal 1 (-12)

36. Kairat Almaty 1 (-16)

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Ajax - Olympiacos 1-0

32' Dolberg

Arsenal - Kairat 3-1

30' Gyokeres (A), 7' rig. Jorginho (K), 16' Havertz (A), 38' Martinelli (A)

Athletic - Sporting CP 2-1

3' Sancet (A), 12' Diomande (S), 28' Guruzeta (A)

Atlético Madrid - Bodo/Glimt 1-1

15' Sorloth (A), 35' Sjovold (B)

Barcellona - Copenaghen 0-1

4' Dadason

Bayer Leverkusen - Villarreal 1-0

12' e 35' Tillman

Benfica - Real Madrid 2-1

30' Mbappé (R), 36' Schjelderup (B), 45' + 5 rig. Pavlidis (B)

Brugge - Marsiglia 2-0

4' Diakhon, 11' Vermant

Borussia Dortmund - Inter 0-0

Eintracht Francoforte - Tottenham 0-1

47' Kolo Muani

Liverpool - Qarabag 2-0

15' Mac Allister, 21' Wirtz

Manchester City - Galatasaray 2-0

10' Haaland, 29' Cherki

Monaco - Juventus 0-0

Napoli - Chelsea 2-1

19' rig. Enzo Fernandez (C), 33' Vergara (N), 43' Hojlund (N)

Pafos - Slavia Praga 1-1

17' Dragomir (P), 44' Chaloupek (S)

Paris Saint-Germain - Newcastle 1-1

8' Vitinha (P), 45' + 2 Willock (N)

PSV Eindhoven - Bayern Monaco 0-0

Union Saint-Gilloise - Atalanta 0-0

Ogni posizione finale avrà un peso specifico per le successive fasi. Nel dettaglio: le prime due squadre in classifica godranno dello status di teste di serie fino alle semifinali, il che significa che giocheranno sempre la partita di ritorno in casa. La terza e la quarta classificata hanno garantito il ritorno in casa fino ai quarti di finale. Dalla quinta all'ottava classificata avranno garantito il ritorno in casa negli ottavi di finale.

Le squadre dalla 9ª alla 24ª classificata andranno ai playoff. Chi si piazza dalla 9ª alla 16ª posizione giocherà il ritorno dei playoff in casa. In sede di sorteggio i club verranno abbinati in base alla loro posizione al termine della fase di campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Gli accoppiamenti sono così determinati: 9ª o 10ª contro 23ª o 24ª, 11ª o 12ª contro 21ª o 22ª, 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª e 15ª o 16ª contro 17ª o 18ª.

Ma quali sono i criteri che determinano la classifica in caso di arrivo a pari punti? Dall'Articolo 18 del regolamento della UEFA Champions League, queste sono le discriminanti in quest'ordine:

1. Differenza reti superiore

2. Maggior numero di gol segnati

3. Maggior numero di gol segnati in trasferta

4. Maggior numero di vittorie

5. Maggior numero di vittorie in trasferta

6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari

7. Differenza reti collettiva superiore degli avversari

8. Maggior numero di gol segnati complessivamente dagli avversari

9. Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

10. Coefficiente UEFA