Champions League, designati gli arbitri di Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli
Pierpaolo Matrone
La UEFA ha ufficializzato le squadre arbitrali per gli impegni di Inter e Napoli nella seconda giornata della League Phase di Champions League. A San Siro, per Inter-Club Brugge, la direzione dell'incontro è stata affidata al norvegese Rohit Saggi. Ad assisterlo saranno i connazionali Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukåsen, mentre Sigurd Kringstad ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, con Cesar Soto Grado come AVAR.
Villarreal-Napoli, arbitra il tedesco Siebert
Designazione tedesca, invece, per la trasferta del Napoli all'Estadio de la Ceramica. Villarreal-Napoli, in programma martedì 13 ottobre alle ore 21, sarà arbitrata da Daniel Siebert. Gli assistenti saranno Jan Seidel e Rafael Foltyn, mentre il quarto ufficiale sarà Max Burda. In questo caso anche la sala VAR parlerà tedesco: Soren Storks sarà il VAR e Bastian Dankert l'AVAR.
Le designazioni delle italiane in Champions League
Inter e Napoli andranno dunque a caccia della prima vittoria nella League Phase con due squadre arbitrali differenti per nazionalità. Per i nerazzurri il direttore di gara sarà norvegese, con una coppia spagnola al VAR; per la sfida degli azzurri contro il Villarreal, invece, la UEFA ha scelto una squadra interamente tedesca, guidata da Siebert.
Inter-Club Brugge (martedì 13 ottobre, ore 21:00)
Arbitro: Rohit Saggi
VAR: Carlos del Cerro Grande
Villarreal-Napoli (martedì 13 ottobre, ore 21:00)
Arbitro: Daniel Siebert
VAR: Soren Storks
Lens-Sporting (martedì 13 ottobre, ore 18:45)
Arbitro: Pajač
VAR: Bebek
Sabah Baku-Slavia Praga (martedì 13 ottobre, ore 18:45)
Arbitro: Gishamer
VAR: Kijas
Atletico Madrid-Manchester United (martedì 13 ottobre, ore 21:00)
Arbitro: Nyberg
VAR: van Boekel
Arsenal-Lille (martedì 13 ottobre, ore 21:00)
Arbitro: Zwayer
VAR: Schröder
Viking-Bayern Monaco (martedì 13 ottobre, ore 21:00)
Arbitro: Kabakov
VAR: Van Driessche
Lipsia-PSV (martedì 13 ottobre, ore 21:00)
Arbitro: Walsh
VAR: Dallas