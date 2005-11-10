Champions League, designati gli arbitri di Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli

La UEFA ha ufficializzato le squadre arbitrali per gli impegni di Inter e Napoli nella seconda giornata della League Phase di Champions League. A San Siro, per Inter-Club Brugge, la direzione dell'incontro è stata affidata al norvegese Rohit Saggi. Ad assisterlo saranno i connazionali Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukåsen, mentre Sigurd Kringstad ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, con Cesar Soto Grado come AVAR.

Villarreal-Napoli, arbitra il tedesco Siebert

Designazione tedesca, invece, per la trasferta del Napoli all'Estadio de la Ceramica. Villarreal-Napoli, in programma martedì 13 ottobre alle ore 21, sarà arbitrata da Daniel Siebert. Gli assistenti saranno Jan Seidel e Rafael Foltyn, mentre il quarto ufficiale sarà Max Burda. In questo caso anche la sala VAR parlerà tedesco: Soren Storks sarà il VAR e Bastian Dankert l'AVAR.

Le designazioni delle italiane in Champions League

Inter e Napoli andranno dunque a caccia della prima vittoria nella League Phase con due squadre arbitrali differenti per nazionalità. Per i nerazzurri il direttore di gara sarà norvegese, con una coppia spagnola al VAR; per la sfida degli azzurri contro il Villarreal, invece, la UEFA ha scelto una squadra interamente tedesca, guidata da Siebert.

Inter-Club Brugge (martedì 13 ottobre, ore 21:00)

Arbitro: Rohit Saggi

VAR: Carlos del Cerro Grande

Villarreal-Napoli (martedì 13 ottobre, ore 21:00)

Arbitro: Daniel Siebert

VAR: Soren Storks

Lens-Sporting (martedì 13 ottobre, ore 18:45)

Arbitro: Pajač

VAR: Bebek



Sabah Baku-Slavia Praga (martedì 13 ottobre, ore 18:45)

Arbitro: Gishamer

VAR: Kijas

Atletico Madrid-Manchester United (martedì 13 ottobre, ore 21:00)

Arbitro: Nyberg

VAR: van Boekel

Arsenal-Lille (martedì 13 ottobre, ore 21:00)

Arbitro: Zwayer

VAR: Schröder

Viking-Bayern Monaco (martedì 13 ottobre, ore 21:00)

Arbitro: Kabakov

VAR: Van Driessche

Lipsia-PSV (martedì 13 ottobre, ore 21:00)

Arbitro: Walsh

VAR: Dallas