Napoli, Conte: "Poche energie, nulla da rimproverare alla squadra. Lukaku? Niente Udine"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta rimediata a Lisbona contro il Benfica è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Complica la situazione? Oggi la verità è che non eravamo brillanti, fin dall'inizio. Il Benfica comunque aveva giocato venerdì e noi domenica sera e dopo una serie di partite con grande dispendio fisico. Io avevo parlato di energie alla vigilia perché sapevo che alla lunga qualcosina puoi pagare. Oggi abbiamo fatto fatica. Loro sono stati più aggressivi. Noi volevamo esserlo, ma pronti-via abbiamo sbagliato la pressione e abbiamo preso una palla dietro la linea che forse ha messo un po' di timore, infatti il primo tempo eravamo un po' lunghi e non riuscivamo a essere aggressivi dietro la linea dei centrocampisti. Quando accumuli partite, questa era la sesta, è inevitabile che qualcosa paghi. Ora c'è da recuperare. Rientriamo tardi stanotte, domani giorno libero e poi venerdì prepareremo la prossima gara di campionato. I ragazzi sono stati generosi, hanno provato a dare tutto, ma era una generosità non unita a brillantezza nelle scelte. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché hanno dato tutto".

Ancora sulla partita.

"Non è che non abbiamo corso, ma eravamo un diesel. Ma ci sta perché la coperta è molto corta e ne ho parlato anche dopo una vittoria. Dico a livello di cambi, a livello di rotazioni".

La Champions ha un ritmo superiore?

"No, perché il ritmo in Italia si è alzato. Il Benfica aveva giocato venerdì, noi domenica. Abbiamo dovuto fare un viaggio. Il lunedì i ragazzi hanno recuperato, ci siamo allenati martedì, ma poi abbiamo viaggiato. Non è la singola partita, ma è la somma di tante partite che ti porta ad avere un accumulo che poi puoi pagare. L'ho detto anche dopo le vittorie. Ma sono orgoglioso di questi ragazzi e di quello che stanno facendo, non è che tirano indietro la gamba. Abbiamo fatto fatica a livello mentale e leggere certe situazioni e nella qualità in certe giocate. Speriamo di recuperare quanto prima Lobotka e Gutierrez".

Lukaku tra i convocati per l'Udinese?

"No, ancora deve iniziare a fare un allenamento con la squadra, come fai a portarlo".