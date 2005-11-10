L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida contro l'AEK Atene. Le sue parole: "Sono contento di chi viene convocato in nazionale, possiamo parlare di vincere trofei, titoli ma tutto questo significa tanto e anche di più. Sono ragazzi che hanno iniziato a 19 anni con noi. Hanno grande valore e sono molto orgoglioso. E' un piacere".

Una soddisfazione è anche essere qui stasera. Come si prepara una partita così?

"Siamo al 50% della competizione. Oggi è molto importante perché se vinciamo siamo dentro alle 24 squadre ed è un sogno. Dobbiamo lottare come se fosse una finale. L'AEK è molto fisico, sono convinto che dobbiamo fare una partita di alto livello".

Tu hai detto: "E' giusto giocare come ha giocato Alvini del Frosinone contro il Milan", spero che il risultato sia diverso.

"Il Frosinone ha fatto bene tante partite e Alvini fin lì era un fenomeno, ma per me lo è anche se perde. Ha vinto la panchina d'oro della Serie B e mi ha fatto vedere che lui ha le idee chiarissime. Volevo dire questo. Alla lunga penso che la sua mentalità sia vincente. Lui dice se ci sono 38 partite noi giochiamo uguale contro tutti e se ne vinciamo 12 e 6 ne pareggiamo siamo in Serie A. Ha ragione. Sono settimi adesso, io gli do valore".