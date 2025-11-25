Chelsea, lo strano caso di Palmer: escluso contro il Barça ma si allena regolarmente

Cole Palmer è protagonista di un curioso "caso" in casa Chelsea. Nella conferenza di ieri, il tecnico Enzo Maresca ha annunciato che il centrocampista inglese non sarebbe stato disponibile per la sfide di Champions League contro il Barcellona e per quella di campionato contro l'Arsenal a causa di un piccolo incidente domestico: "Ha sbattuto un dito del piede e lo ha fratturato. Era quasi recuperato dall’infortunio all’inguine, ma ora ha questo problema", ha spiegato l’allenatore. Palmer era fermo dal 20 settembre, quando fu sostituito dopo 20 minuti contro il Manchester United per problemi muscolari.

Nonostante l’assenza ufficiale, Palmer è stato visto regolarmente in campo al centro di allenamento di Cobham, a contatto con i compagni. Maresca ha confermato: "Non sappiamo esattamente quando tornerà, ma le sensazioni sono buone. Sta già toccando il pallone". Tra i compagni, anche Marc Cucurella ha ironizzato sull’incidente: "Non so bene cosa sia successo, credo stesse correndo dopo aver perso una partita a FIFA!".

Negli ultimi due mesi, Maresca ha dovuto adattare la formazione senza Palmer, utilizzando giocatori come Enzo Fernández o João Pedro nel ruolo di trequartista dietro Liam Delap o Marc Guiu. L’allenatore ha inoltre sottolineato come Estevão stia seguendo un percorso simile a Palmer, spostandosi dal lato destro verso posizioni più centrali.