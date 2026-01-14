Chiesa come Raspadori: obiettivo ritorno in Serie A per riprendersi la Nazionale

Giornata di visite mediche, in casa Atalanta, per Giacomo Raspadori. L’attaccante italiano, rientrato ieri sera in Italia dall’Atlético Madrid, si legherà nelle prossime ore alla Dea e, sin dalle sue prime parole, ha chiarito uno dei motivi principali per la scelta di tornare così presto in Serie A. L’obiettivo dichiarato è tenersi stretta la maglia della Nazionale, che proprio a Bergamo giocherà una delle gare più importanti della sua storia recente, la semifinale degli spareggi mondiali con l’Irlanda del Nord, e che l’ex Napoli rischiava di perdere - per quanto non ci sia una concorrenza agguerrita… - nel poco spazio trovato finora alla corte di Diego Simeone.

È una scelta che, per ritrovare l’azzurro, ma prima ancora se stesso, sembra intenzionato a fare anche Federico Chiesa. In questo caso, con un ritorno al passato. Le ultime sul futuro dell’attaccante ex Fiorentina raccontano di un clamoroso assist alla Juventus, legato alla possibilità di ridursi l’ingaggio che attualmente percepisce a Liverpool. Manca, in realtà, la sponda dei Reds: Arne Slot, prima di dare il via libera, vuole ritrovare Momo Salah. E la società di Anfield non sembra comunque intenzionata a mollare sulla questione formula, chiede un trasferimento a titolo definitivo che non è al momento una soluzione troppo gradita alla dirigenza della Juve.

A Torino, Chiesa arriverebbe come vice Yildiz, e forse anche qualcosa in più. Sulla destra, tra Conceicao e Zhegrova, Luciano Spalletti non ha certo titolari inamovibili. Il kosovaro resta un oggetto misterioso: nelle ultime partite, complice l’infortunio del portoghese, in quella posizione ha giocato più che altro McKennie. Il texano ha fatto anche bene, ma è difficile considerarlo un intoccabile, specie se Chiesa - in caso di fumata bianca - dovesse proporsi nella sua miglior versione. Quanto alla Nazionale, se per Raspadori è una certezza, nel caso di Federico la scelta pare soprattutto sua: Gennaro Gattuso ha già chiarito che era stato Chiesa a chiedergli una pausa. La fiducia del ct c’è, manca la convinzione del diretto interessato. E magari l’eventuale ritorno in Serie A potrebbe aiutare.