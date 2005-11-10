Juventus in ritiro, dall'allenamento una buona notizia per Spalletti: in gruppo c'è Ekhator

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Juventus in ritiro, dall'allenamento una buona notizia per Spalletti: in gruppo c'è EkhatorTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:15Serie A
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30.10.2026 16:15Serie A
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Oggi è iniziato il ritiro della Juventus per preparare la prossima, decisiva partita di campionato contro il Napoli che potrebbe decidere il futuro sulla panchina del club bianconero per l'attuale allenatore Luciano Spalletti.
Un recupero per il Napoli in attacco
Dall'allenamento odierno emerge quantomeno una buona notizia per il tecnico di Certaldo, che potrebbe avere a sua disposizione un'opzione in più in attacco per la gara dello Stadium di domenica sera contro il Napoli. Questo perché si è rivisto allenarsi con il gruppo il giovane centravanti Jeff Ekhator.
Fonte: Camillo Demichelis
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