«Chivu non teme nessuno, ma deve stare molto attento alla Roma. La squadra di Gasperini può sfilare lo scudetto ai campioni in carica e per vincere, l’Inter deve fare seriamente l’Inter». A Maracanà, il match analyst Andrea Piervincenzi lancia un avvertimento a Chivu e ai suoi.

Che l’Inter sia la squadra più forte è ormai risaputo. Un gruppo solido, consapevole dei propri mezzi, dotato di qualità e fisicità che, quando vengono messe in campo, possono travolgere gli avversari, come dimostrato nelle ultime partite prima della sosta. I nerazzurri in attacco sono forti e trovano la via del gol con estrema facilità. Subiscono qualche rete di troppo, ma quando decidono di prendersi la partita diventano difficili da arginare. Un altro punto di forza è la capacità di ribaltare le situazioni, come hanno spesso dimostrato quando si sono trovati in svantaggio.

Tutto questo, però, non deve trasformarsi nella presunzione di sentirsi superiori a tutti. Questo campionato nasconde insidie e c'è una squadra che più delle altre merita attenzione: la Roma. Gasperini ha costruito una macchina con un motore potente, con l'ambizione di arrivare fino in fondo e giocarsi lo scudetto. Il tecnico ex Atalanta si trova davanti a una grande occasione e la scelta di lasciare Bergamo per abbracciare il progetto giallorosso è stata accompagnata anche dalla voglia di misurarsi con un traguardo di questa portata.

Gasperini sa che questa può essere la stagione giusta per attaccare il titolo. La Roma è diventata una squadra vera: il gruppo è connesso con il proprio allenatore, gioca un calcio aggressivo, intenso e riconoscibile. In poco tempo Gasp ha ricostruito a Roma una squadra con caratteristiche simili alla sua Atalanta, ma con una qualità tecnica superiore. Inutile girarci intorno: è arrivato il momento di puntare allo scudetto.

Ecco perché anche l'ottimo Chivu, fresco vincitore della Panchina d'oro, deve guardarsi dalla Roma e anche un po' temerla.

Gasperini e i suoi hanno una grande opportunità e non hanno intenzione di lasciarsela sfuggire. L'Inter resta la squadra da battere, ma non può permettersi distrazioni né cali di tensione. Per arrivare davanti a tutti servirà la sua versione migliore, quella capace di imporre qualità, ritmo e personalità.