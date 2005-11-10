Chivu, forse è il caso di temere un po' la Roma di Gasperini
Marco Piccari
«Chivu non teme nessuno, ma deve stare molto attento alla Roma. La squadra di Gasperini può sfilare lo scudetto ai campioni in carica e per vincere, l’Inter deve fare seriamente l’Inter». A Maracanà, il match analyst Andrea Piervincenzi lancia un avvertimento a Chivu e ai suoi.
Che l’Inter sia la squadra più forte è ormai risaputo. Un gruppo solido, consapevole dei propri mezzi, dotato di qualità e fisicità che, quando vengono messe in campo, possono travolgere gli avversari, come dimostrato nelle ultime partite prima della sosta. I nerazzurri in attacco sono forti e trovano la via del gol con estrema facilità. Subiscono qualche rete di troppo, ma quando decidono di prendersi la partita diventano difficili da arginare. Un altro punto di forza è la capacità di ribaltare le situazioni, come hanno spesso dimostrato quando si sono trovati in svantaggio.
Tutto questo, però, non deve trasformarsi nella presunzione di sentirsi superiori a tutti. Questo campionato nasconde insidie e c'è una squadra che più delle altre merita attenzione: la Roma. Gasperini ha costruito una macchina con un motore potente, con l'ambizione di arrivare fino in fondo e giocarsi lo scudetto. Il tecnico ex Atalanta si trova davanti a una grande occasione e la scelta di lasciare Bergamo per abbracciare il progetto giallorosso è stata accompagnata anche dalla voglia di misurarsi con un traguardo di questa portata.
Gasperini sa che questa può essere la stagione giusta per attaccare il titolo. La Roma è diventata una squadra vera: il gruppo è connesso con il proprio allenatore, gioca un calcio aggressivo, intenso e riconoscibile. In poco tempo Gasp ha ricostruito a Roma una squadra con caratteristiche simili alla sua Atalanta, ma con una qualità tecnica superiore. Inutile girarci intorno: è arrivato il momento di puntare allo scudetto.
Ecco perché anche l'ottimo Chivu, fresco vincitore della Panchina d'oro, deve guardarsi dalla Roma e anche un po' temerla.
Gasperini e i suoi hanno una grande opportunità e non hanno intenzione di lasciarsela sfuggire. L'Inter resta la squadra da battere, ma non può permettersi distrazioni né cali di tensione. Per arrivare davanti a tutti servirà la sua versione migliore, quella capace di imporre qualità, ritmo e personalità.