Hanno fatto discutere le parole di Antonio Cassano, che ha definito i giocatori italiani "scarsi". E a rispondere è stato mister Gigi Cagni, ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com: "Scarsi in cosa? Se lui dice tecnicamente e il paragone è lui, è ovvio che pensi che gli altri siano scarsi. Abbiamo visto grandi giocatori, abbiamo vinto Mondiali contro altre big. Quelli di oggi non sono scarsi, è un brutto termine. E' una qualità non eccelsa, è questa la verità".

Ma ha anche aggiunto: "Secondo me oggi una delle cose più gravi che ci sono è la personalità che non hanno i giocatori. Se non hai personalità, è difficile fare cose importanti. Poi devi metterci qualità, tecniche e fisiche, che noi comunque abbiamo. Non posso sentir dire da settimane che stiamo giocando tanto e non si può correre. Hanno giocato finora 15-16 partite ufficiali, fai già fatica ora? Di cosa parliamo? Oggi non si fanno grandi sacrifici rispetto a una volta da parte dei giocatori. Serve fare i professionisti seri. Conte non dà il programma della settimana, giorno per giorno ti dice il programma del giorno stesso e a volte cambia anche. E lui vince. Perché è arrivato a questo? Perché sa che se tu gli dai il programma della settimana, organizzano con mogli, fidanzate, amici. Serve andare a riposare in primis. Sono professionisti, sai che serve una condizione psico-fisica ottimale per poter rendere al massimo. Se non sei a posto fisicamente e mentalmente, con la tattica non ci fai nulla. Se non ce la fai, perdi contro chiunque. Devi allenare prima l'aspetto psico-fisico, e determinante è il lavoro pesante e il riposo".

Poi un commento di Cagni sulla Panchina d'Oro: "Giusta la vittoria di Chivu? Devi essere bravo a vincere, devi essere capace di farlo, anche se hai la rosa più forte. E lui è stato bravo. Non deve temere nessuno l'Inter? La Roma non ha la rosa lunga che ha l'Inter. Si ferma Lautaro, ecco che c'è Pio Esposito, la Roma se si ferma Malen che succede? C'è Castro, ma non so quanto possa sopperire. Non hanno però Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny davanti. L'Inter ha 25 giocatori di livello e diversi di personalità. Qualcosa manca dietro in personalità all'Inter, però è la più forte".

Il mister ha anche detto la sua sulle chance quest'anno della Juve: "Deve mettersi a posto. La mia sensazione è che ci sia confusione, non si capisce bene. Vedo confusione nel club, da parte di tutti, anche del tecnico. Ho visto cose che ha fatto Spalletti, scelte che comprendo poco. Ha messo terzino diverse volte Koopmeiners. Queste invenzioni avranno un motivo, ma non riesco a comprendere. E poi non ha il centravanti e ha dei giocatori che non stanno rendendo".