La Roma tornerà in campo a Parma questo weekend e lo farà probabilmente con Paulo Dybala e Gianluca Mancini. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il fantasista argentino e il difensore italiano hanno lavorato regolarmente in gruppo quest'oggi e puntano la trasferta del Tardini di sabato. Gasperini non si prenderà rischi, ma l'impressione è che entrambi saranno almeno in panchina.

Gli altri

Segnali positivi anche da Mile Svilar e Pierluigi Gollini. I portieri hanno svolto un allenamento parzialmente insieme ai compagni, con il serbo che continua il percorso di recupero in seguito all'infortunio al quinto dito del piede destro, capitatogli durante la scorsa sosta per le nazionali. Primo lavoro individuale sul campo infine per Devyne Rensch, che dovrebbe rientrare nel match di Champions League contro il PSG.