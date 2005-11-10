Non sarebbe nei programmi di Frank Zambo Anguissa lasciare il Napoli durante la prossima sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista camerunese, legato alla società partenopea da un contratto in scadenza nel giugno 2027, è finito al centro delle indiscrezioni di mercato riguardanti un possibile ritorno all'Olympique Marsiglia, club in cui ha militato prima di trasferirsi in Inghilterra. Uno scenario che, tuttavia, non troverebbe riscontro nelle intenzioni del diretto interessato.

Anguissa vuole concludere la stagione al Napoli

Stando a quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, il centrocampista sarebbe pienamente concentrato sugli obiettivi stagionali del Napoli e non avrebbe intenzione di cambiare squadra a gennaio. Nonostante una situazione contrattuale che potrebbe favorire un addio anticipato, il classe 1995 vorrebbe portare a termine la stagione in maglia azzurra. Il camerunese, peraltro, gode di ottimi rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l'allenatore Massimiliano Allegri e con la tifoseria partenopea.

Anguissa, oltre cinque anni da protagonista in azzurro

Arrivato a Napoli nell'estate del 2021, Anguissa si è progressivamente imposto come uno dei pilastri del centrocampo azzurro, collezionando complessivamente 185 presenze, 16 gol e 20 assist in tutte le competizioni. Eletto per due volte miglior giocatore del mese della Serie A nella passata stagione, il nazionale camerunese ha già disputato otto partite nell'annata in corso, trovando anche la via del gol. Il suo futuro oltre giugno resta da definire, ma almeno per il mercato di gennaio la volontà del giocatore sembrerebbe piuttosto chiara.