Il portiere della Carrarese Semuel Pizzignacco ha parlato ai canali ufficiali del club nel corso di questa pausa per fare il punto della situazione in casa toscana: "Credo che questa sosta sia arrivata nel momento giusto: ci siamo confrontati con mister e staff tecnico per capire come sfruttare al meglio questi giorni di allenamento in più senza partite e siamo riusciti a lavorare complessivamente molto bene, dimostrando ancora una volta di essere un grande gruppo capace di unirsi nelle difficoltà".

Sulla sfida contro la Virtus Entella

Il portiere gialloazzurro guarda poi al rientro in campo con lo scontro diretto contro la Virtus Entella in programma: "Conosciamo l’importanza della partita di sabato, non diversa però dalle altre sfide di un campionato estremamente equilibrato come la Serie B. Ad ogni modo l’atteggiamento che terremo in fase di approccio credo che sabato possa essere determinante, come del resto la nostra capacità di rimanere concentrati per tutto l’arco dei novanta minuti, inoltre, cercheremo di sfruttare al meglio il fattore casa, poiché sappiamo quanto i nostri tifosi possano darci una grande mano nelle sfide qui al Dei Marmi”.

Sul suo percorso a Carrara

"Dal punto di vista personale, dopo questi primi mesi a Carrara non posso che tracciare un bilancio sin qui positivo poiché ho trovato uno spogliatoio unito, capace di farmi sentire a casa sin da subito e una società presente. - conclude Pizzignacco parlando del suo momento personale - Da quando sono arrivato ho sempre sentito la fiducia di tutto lo staff e mi sento di dover ringraziare tutto l’ambiente per questa calorosa accoglienza, nella speranza di poterci togliere assieme grandi soddisfazioni alla fine della stagione”.