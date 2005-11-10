Endrick, Tresoldi, Inacio, ma non solo. Il mercato del Milan non è fatto solo di grandi nomi, ma anche di giovani di prospettiva, come Enzo Perez del Real Oviedo: in Segunda Division il trequartista classe 2008 ha timbrato una volta il cartellino e fornito 3 assist nelle 12 partite giocate, proprio nel derby contro lo Sporting Gijon. L'avvio non è stato dei migliori, poi si è preso la titolarità e ora ha attirato anche l'interesse di top club come il Chelsea.

Chi è Enzo Perez

Nato e cresciuto a Oviedo, tifa la società nella quale gioca fin da bambino, visto che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Il 18enne è il classico fantasista che può giocare anche come esterno offensivo, rapido e con una spiccata tecnica. A guidarlo adesso c'è Raul, una leggenda di un altro Real, quello di Madrid, che sa bene quale sia il suo valore.

La clausola e il costo

Nel primo contratto da professionista, valido per altre stagioni, aveva inserito un'opzione che rendeva possibile, fino al 9 novembre, un suo addio tramite il pagamento di 5,5 milioni di euro. Adesso il Real Oviedo vuole aumentarla di 10 volte, portando così il suo prezzo a 55 milioni. Troppi? Probabilmente sì, ma al Milan piace tanto.