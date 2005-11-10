Ottime notizie per Inter e Milan, visto che i due capitani Lautaro Martinez e Mike Maignan mostrano segni di miglioramento. L'argentino nerazzurro è tornato nelle scorse ore finalmente ad allenarsi in gruppo, mentre gli esami alla coscia cui si è sottoposto il portiere rossonero hanno escluso lesioni.

Kean tiene il Como sul filo

Fiato sospeso invece in casa Como per le condizioni di Moise Kean: sui suoi tempi di recupero è calato un alone di enorme incertezza, potrebbe andare anche oltre il 2027. Il centravanti potrebbe avere bisogno di maggior tempo per tornare a disposizione, mentre intanto si è rivisto sui social dopo un paio di settimane di cancellazione.

Allegri dà 2 giorni a KDB

Continua il caso Kevin De Bruyne a Napoli. Il centrocampista belga sembra aver ormai rotto con l'ambiente azzurro e cerca una nuova sistemazione già a gennaio. Potrebbe essere il PSV Eindhoven, che ha già formulato una prima offerta da 2 milioni di euro, rispedita però al mittente. Intanto Allegri gli ha concesso due giorni di riposo extra dopo il ritorno dalla nazionale: KDB tornerà a Castel Volturno solo domani.

Calafiori: "Un giorno vorrei tornare a Roma"

Riccardo Calafiori strizza l'occhio verso la Roma. Premiato in Campidoglio dal sindaco Gualtieri, il difensore dell'Arsenal si è lasciato andare anche a una frase su un possibile ritorno in giallorosso: "In un futuro lontano l’ho sempre detto che non ci siamo lasciati benissimo, non porto rancore anzi credo che mi sia servito. Mi farebbe molto piacere".

Endrick non ha fretta di lasciare Madrid

Endrick, invece, non sembra aver fretta di venire a giocare in Serie A. Il brasiliano del Real Madrid ha lanciato un messaggio rivolto a Milan e Roma, che lo seguono con attenzione sul mercato: "Se gioco poco credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni".