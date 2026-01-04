TMW Ci sarà Kean con la Cremonese? La Fiorentina non dirama i convocati, si saprà solo dalla distinta

Si avvicina la sfida tra la Fiorentina e la Cremonese e la domanda di tanti tifosi viola al momento è una: ci sarà o no Moise Kean all’appuntamento? Alle 15:00 si apre il sipario sul Franchi per la sfida tra salvezza della 18^ giornata tra le due compagini ma la presenza, anche in panchina, del centravanti gigliato, al momento non è assolutamente certa. Anzi.

Facciamo però un passo indietro. Moise Kean negli scorsi giorni ha lasciato il Viola Park per motivi familiari ed è stato assente dallo scorso martedì fino a ieri, quando la Fiorentina ha comunicato il suo ritorno (QUI la news). Il giocatore prima di lasciare la città aveva fornito alla squadra una documentazione che sgombrasse ogni dubbio sulla situazione di emergenza che stava affrontando, ma la sua assenza ha comunque fatto rumore. Tanti tifosi, già particolarmente stufi della situazione che i viola stanno attraversando in campionato, se la sono presa con il calciatore, accusato di scarso professionismo in un momento di massima difficoltà.

L’assenza di Kean, adesso, potrebbe avere delle ripercussioni anche sul campo. Difficilmente il tecnico Paolo Vanoli dovrebbe impiegarlo dal primo minuto questo pomeriggio, con Piccoli pronto a subentrare e a prendere il suo posto al fianco di Gudmundsson. Con il passare dei minuti, però, diventa sempre dubbia anche la sua presenza in panchina. Una circostanza però che si scoprirà soltanto al momento dell’uscita delle distinte: come raccolto da TMW, la società gigliata ha infatti deciso di non diramare la lista dei convocati e per questo dovremmo aspettare ancora qualche minuto prima di capire se Kean sarà o meno a disposizione. In tal senso sarà interessante vedere se nella distinta figurerà anche Tommaso Martinelli, ad un passo dal trasferimento alla Sampdoria.