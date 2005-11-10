Altro infortunio in attacco per l'Inter, ufficiale D'Aversa a Sassuolo: le top news delle 18
Dimitri Conti
Ancora brutte notizie per l'Inter, che dopo Bonny e con capitan Lautaro Martinez ancora ai box, deve fare i conti anche con l'infortunio di Marcus Thuram. Il ko riportato nella partita dello scorso weekend di Serie A contro il Como, un problema al bicipite femorale destro, ha indotto la Francia a rimandare indietro l'attaccante, che potrà così curarsi a Milano.
Il Sassuolo a D'Aversa, è ufficiale
È cambiata in queste ore la sesta panchina di Serie A, con il Sassuolo che dopo l'esonero di Aquilani ha nominato anche il suo sostituto. Ufficiale l'ingaggio di Roberto D'Aversa, annunciato con il comunicato che segue dagli emiliani: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri)"-
Floriani Mussolini rinnova con la Lazio
A proposito di comunicati ufficiali, è arrivato anche il rinnovo fino al 2031 con la Lazio per il terzino Romano Floriani Mussolini, come si apprende da nota diramata dai biancocelesti: "La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Romano Floriani Mussolini, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2031".
Il Giudice Sportivo ferma due giocatori e... Juric
Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti relativi all'11^ giornata di Serie A. Squalifica per una giornata a due giocatori: Abdoulaye Ndiaye del Parma, espulso nel derby emiliano con il Bologna, e Gabriele Bracaglia del Frosinone, per aver ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato. Un turno di stop anche a mister Ivan Juric, espulso nel corso della sconfitta interna del suo Monza contro l'Atalanta.