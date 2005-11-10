Simonelli: "Pirateria, danni per 300 milioni. Stadi e vivai, così la Serie A può crescere"

“Il calcio italiano è in una buona posizione grazie a De Siervo e alla sua squadra, abbiamo fatto grandi progressi”. Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, è intervenuto in chiusura della prima giornata del Social Football Summit, in corso di svolgimento a Torino: “Abbiamo presenze negli stadi, nonostante siano arretrati, come negli anni Novanta. Presenze medie superiori ai 30mila spettatori per partita. È un prodotto che migliora televisivamente e allo stadio. Ci sono partite più maschie, con falli fischiati solo quando evidenti, e si è alzato di 5 minuti di media il tempo effettivo, con partite più gradevoli. Ci sono tanti aspetti da migliorare: gli stadi sono un pallino da portare avanti. Ho partecipato alla presentazione del nuovo San Siro, oggi si legge che ci sono intoppi di natura ambientale. Gli stadi sono una delle leve principali, dobbiamo recuperare competitività”.

Euro 2032 è stato uno stimolo per far muovere i club.

“Non solo i 5 stadi scelti, ci auguriamo che tutte le squadre possano avere nuovi stadi performanti. Il più performante come ricavi è San Siro, soprattutto lato Inter, che fa 80 milioni di euro. Ma se lo paragoni con il Bernabeu, c’è un gap impossibile da colmare. La competitività è anche in funzione dei ricavi: averne 200 in più da ricavi di stadio vuol dire poter comprare di più”.

A San Siro c’è poco spazio hospitality.

“È stato concepito 100 anni fa… Tutti siamo appassionati di San Siro, rimane la nostalgia ed è anche uno stadio iconico. Ma, fatto 100 anni fa, non può essere adeguato ai bisogni di oggi. Anche fare la pipì negli stadi italiani non è così semplice, per fortuna che non siamo bevitori di birra come gli inglesi o i tedeschi”.

Un dato sottovalutato è il riconoscimento del valore del calcio italiano. Com’è la governance della Lega?

“Come italiani, dobbiamo essere orgogliosi che investitori esteri vogliano investire in Italia. Ci sono fondi che hanno comprato club o prestato soldi ai club, ci sono imprenditori italiani di seconda generazione come Commisso o Saputo, sono investitori di vario tipo che hanno portato a governance più professionali”.

Sugli stadi.

“Dobbiamo recuperare un bel gap. Ma quando si parte tardi, se arrivi all’obiettivo diventi il più efficiente”.

Sul betting.

“Stiamo rivendicando la titolarità dei dati, c’è una legge che lo dice: se organizziamo le partite ogni domenica e diamo i dati dei minutaggi e altre cose, è giusto che chi utilizza quei dati li paghi. Chiediamo un riconoscimento al governo. E poi la pirateria crea un danno di circa 300 milioni, ci sono delle norme approvate dal governo ma bisogna lavorare sulla consapevolezza delle persone che utilizzano il pezzotto, far capire che stanno rubando qualcosa. Dicono che pagano, ma li devi pagare ai nostri concessionari, che sono Sky e Dazn”.

Se calano i diritti, si crea un danno al sistema.

“È un’equazione matematica: più incassi, più vinci. Non è più tempo dei Berlusconi o dei Moratti, oggi si lavora in base ai ricavi: se non hai ricavi, non sarai mai competitivo. Io vedevo vincere il Pallone d’Oro a chi giocava in Italia, dall’87 al 2007 erano sempre passati in Italia. Oggi sarà difficilissimo che un calciatore che milita in Italia vinca il Pallone d’Oro. Il rischio è che uno molto bravo venga subito preso. È un po’ il cane che si morde la coda… Ma il nostro è l’unico campionato competitivo: vendiamo circa 30 partite di grande livello, mentre la Spagna ne vende 4, così come la Germania, mentre la Francia ha solo il Psg”.

Sui vivai: dovrebbero essere la vera ricchezza dei club?

“Lo sono stati per anni, tanti club hanno costruito l’ossatura sui giocatori che erano cresciuti. Con l’abolizione del vincolo si può firmare per altri club, così si ha maggiore difficoltà a investire. Se investi in 100 calciatori e quello bravo ti viene portato via… Dal primo gennaio si potrebbe firmare un quinquennale per i 15enni. Avevo detto al governo: se voi date un credito d’imposta da utilizzare per abbattere le imposte sullo stipendio, io offrirò uno stipendio al giovane che è il doppio rispetto a un club concorrente. Tutte le aziende hanno avuto benefici fiscali, li chiediamo anche noi. E lancio anche messaggi positivi: il nostro campionato è quello dove hanno segnato più U21, ci sono tanti ragazzi che vengono fatti esordire. L’anno scorso si diceva che Yamal avrebbe giocato in C, oggi forse è un po’ diverso. Ci stiamo orientando verso un calcio più giocato e meno risultatistico, cercando di dare più spazio ai giovani”.

La NFL gioca in Paesi diversi…

“E perché non può farlo anche la Serie A?”.

Qual è la sfida per i prossimi mesi?

“Tutte le cose dette, così come i diritti televisivi internazionali. Il mio sogno nel cassetto è lasciare il segno valorizzando i vivai e avere ragazzi per la Nazionale e tornare ai fasti del passato. L’Italia ha vinto il Trofeo Burlaz dedicato alle selezioni giovanili per la prima volta: forse qualche nota di speranza per avere grandi campioni per il futuro come in passato”.