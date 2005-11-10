Monza, Colombo: "Il pareggio sarebbe stato più giusto, dobbiamo seguire il mister"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 00:15Serie A
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01.11.2026 00:15Serie A
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Leonardo Colombo, centrocampista del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko per 2-1 sul campo del Bologna.
Partita dettata da episodi: c'è rammarico?
"Ci dispiace molto non aver portato a casa punti. Il pareggio doveva essere il risultato più giusto. Abbiamo subito gol su angolo e su rigore, dobbiamo lavorare sulle palle inattive. La strada è quella giusta, abbiamo lottato in un grande stadio e contro una squadra in forma. Dobbiamo seguire il mister".
State lavorando sulle palle inattive?
"Ci stiamo lavorando, ma non dobbiamo pensare solo a quello. Sono sicuro che la prossima volta non sarà così".
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