Monza, Colombo: "Il pareggio sarebbe stato più giusto, dobbiamo seguire il mister"

Leonardo Colombo, centrocampista del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko per 2-1 sul campo del Bologna.

Partita dettata da episodi: c'è rammarico?

"Ci dispiace molto non aver portato a casa punti. Il pareggio doveva essere il risultato più giusto. Abbiamo subito gol su angolo e su rigore, dobbiamo lavorare sulle palle inattive. La strada è quella giusta, abbiamo lottato in un grande stadio e contro una squadra in forma. Dobbiamo seguire il mister".

State lavorando sulle palle inattive?

"Ci stiamo lavorando, ma non dobbiamo pensare solo a quello. Sono sicuro che la prossima volta non sarà così".