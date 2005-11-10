Monza, Colombo: "Uscito da un incubo. Sono giovane, ma non può essere una scusa"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Monza contro il Bologna nella decima giornata della Serie A 2026/27 (2-1 il risultato finale firmato dalle reti di Varela, Pobega e Bernardeschi), è intervenuto Leonardo Colombo. Il centrocampista biancorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.22 - Inizia la conferenza stampa di Leonardo Colombo.

Come sta e come valuta questa partita?

"Questa estate è sta dura per me, ho dovuto giocare con un problema alla schiena che mi portavo dalla passata stagione. Ora sono finalmente uscito da questo incubo e il mister mi ha dato fiducia nelle ultime due partite. Questa sconfitta fa male perché per come si era messa la partita meritavamo di portarci a casa dei punti. Non ricordo grandi tiri del Bologna: abbiamo subito gol su un rigore e su un calcio d'angolo".

Lei e Mout potete essere la linfa nuova che Juric potrà usare nelle prossime partite?

"Lo auguro sia a me sia a Mathis. Siamo due giovani a cui piace molto lavorare. In squadra siamo molti ragazzi giovani e dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo potenziale, ma non dobbiamo usare la scusa di essere giovani: dobbiamo dimostrare di essere pronti da subito e continuare a crescere partita dopo partita".

17.24 - Termina la conferenza stampa d i Leonardo Colombo.