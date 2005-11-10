Monza, Colombo: "Uscito da un incubo. Sono giovane, ma non può essere una scusa"Live TMW
Leonardo Nevischi
Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Monza contro il Bologna nella decima giornata della Serie A 2026/27 (2-1 il risultato finale firmato dalle reti di Varela, Pobega e Bernardeschi), è intervenuto Leonardo Colombo. Il centrocampista biancorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
17.22 - Inizia la conferenza stampa di Leonardo Colombo.
Come sta e come valuta questa partita?
"Questa estate è sta dura per me, ho dovuto giocare con un problema alla schiena che mi portavo dalla passata stagione. Ora sono finalmente uscito da questo incubo e il mister mi ha dato fiducia nelle ultime due partite. Questa sconfitta fa male perché per come si era messa la partita meritavamo di portarci a casa dei punti. Non ricordo grandi tiri del Bologna: abbiamo subito gol su un rigore e su un calcio d'angolo".
Lei e Mout potete essere la linfa nuova che Juric potrà usare nelle prossime partite?
"Lo auguro sia a me sia a Mathis. Siamo due giovani a cui piace molto lavorare. In squadra siamo molti ragazzi giovani e dobbiamo continuare a lavorare perché abbiamo potenziale, ma non dobbiamo usare la scusa di essere giovani: dobbiamo dimostrare di essere pronti da subito e continuare a crescere partita dopo partita".
17.24 - Termina la conferenza stampa d i Leonardo Colombo.