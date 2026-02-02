Genoa, ultime ore di mercato. Il Secolo XIX: "Thorsby verso l'addio, piace Diawara"

Il Secolo XIX oggi in edicola nella propria sezione sportiva fa anche il punto sul mercato del Genoa. Il Grifone ha formalizzato gli acquisti di Bijlow, Zatterstorm, Baldanzi e Amorin nella sessione ancora in corso, salutando anche diversi giocatori come Stanciu, Carboni e Gronbaek così come i giovani Fini e Venturino. Il Genoa però potrebbe perdere Morten Thorsby, in scadenza a giugno e finito nel mirino della Cremonese.

Il centrocampista vuole andare al Mondiale e punta ad una continuità in questa seconda parte di stagione, uno spazio che potrebbe trovare proprio con i grigiorossi. La casella che verrebbe lasciata vuota dall'ex Samp potrebbe essere occupata da Mahamadou Diawara, centrocampista di proprietà del Lione ma in prestito all'Anversa. In attacco invece rimane viva la pista Bakambu: il Genoa ha già un accordo con il Betis e attende il sì del calciatore, fuori dai piani degli spagnoli. Molto però dipenderà anche dalla partenza di Ekhator, visto che senza il suo addio la trattativa potrebbe anche non concludersi.

Il discorso legato all'esterno destro invece dipenderà dal futuro di Norton-Cuffy. Qualora arrivassero offerte importanti per il calciatore, che dopo l'infortunio di Di Lorenzo sembrava vicino al Napoli, il Genoa dovrebbe correre ai ripari. Tra le alternative ci sarebbero Rasolisoa dell'Angers, Villaba del Botafogo ma anche Alebiosu del Blackburn.